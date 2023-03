Haute-Savoie : les gendarmes stoppent une rave party à Chêne-en-Semine

Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mars, plus de deux cents personnes se sont rassemblées dans les bois à Chêne-en-Semine en Haute-Savoie pour une rave party. Mais les décibels ont rapidement été interrompus par les gendarmes qui ont mis fin à ce rassemblement non autorisé. La gendarmerie a déployé d'importants moyens pour contrôler les fêtards.

Une centaine de gendarmes et trois équipes cynophiles

Une centaine de gendarmes ont été mobilisés et sont toujours sur le terrain ce dimanche en début d'après-midi. Ils ont bloqué les chemins d’accès au site visé par les fêtards. L’ensemble des véhicules et leurs occupants sont contrôlés, déjà plus de 130 fêtards ont été contrôlés et 22 infractions relatives aux stupéfiants relevées. Le matériel sonore a également été saisi.

Les gendarmes continuent les contrôles ce dimanche et une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier les organisateurs de cette rave party illégale.