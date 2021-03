Un journaliste et un militant écologiste étaient poursuivis ce mardi matin pour avoir pénétré illégalement dans l'aéroport d'Annecy. Le journaliste a invoqué son droit d'informer. 200 euros d'amende ont été requis contre lui. Jugement mis en délibéré au 27 avril.

Haute-Savoie : manifestation de soutien à 1 journaliste et 1 activiste devant le palais de justice d'Annecy

Une cinquantaine de personnes rassemblées devant le palais de justice d'Annecy pour soutenir un journaliste et un militant du groupe Extinction Rebellion

Deux hommes, l'un journaliste, le second militant du groupe écologiste Extinction Rebellion comparaissaient ce mardi matin devant le tribunal de police d'Annecy en Haute-Savoie pour "pénétration sans raison légitime d'une personne à l'intérieur de l'enceinte d'un aéroport". A l'extérieur, une cinquantaine de personnes était venue les soutenir.

Les militants d'Extinction Rébellion n'ont pas pu pénétrer à l'intérieur du palais de justice d'Annecy © Radio France - Marie AMELINE

Les faits remontent au 12 septembre dernier. Ce jour-là quatorze membres d'Extinction Rébellion Annecy et deux journalistes franchissent le grillage d'enceinte de l'aéroport à Metz-Tessy. En cette fin de concession de l'équipement, les écologistes, déguisés en légumes, viennent militer pour une restitution du lieu au maraîchage au nom de l'autonomie alimentaire du bassin annécien. Après un quart d'heure dans la place, le temps de déployer banderoles et slogans, les activistes s'apprêtent à partir quand les gendarmes les interceptent,relèvent les identités pour une convocation ultérieure devant la justice. Gérard Fumex, journaliste du Média en ligne Librinfo74 soit alors sa carte de presse et justifie sa présence par sa qualité de journaliste venu couvrir l'événement.

Violation d'une zone de défense et de sécurité

"Vous mettez en avant votre droit d'informer mais vous avez troublé l'ordre public, le trafic aérien a été interrompu. Pénétrer ainsi sur la piste de l'aéroport, là où peut atterrir à tout moment l'hélicoptère de la Sécurité Civile, dans une zone de défense, est un fait réprimé par le code de l'aviation civile. Vous auriez dû faire preuve de discernement" a souligné la présidente du Tribunal, rappelant à plusieurs reprises :

une de vos consoeurs a elle aussi relaté l'événement mais de l'extérieur de l'enceinte sans violer une propriété privée.

Réponse du journaliste de Librinfo74 :

Pour prendre des photos et réaliser des interviews, j'ai besoin d'être au cœur de l'action pour restituer le plus fidèlement possible la situation. C'est l'essence même de mon métier.

Le statut de journaliste n'exonère pas de respecter la loi

Appuyant qu'un journaliste ne pouvait pas se mettre hors la loi en toute impunité au nom de la liberté de la presse, la Procureure de la république a réclamé à l'encontre du journaliste une amende de 200 euros tandis que l'avocate de la défense, Michèle Blanc a plaidé ensuite la relaxe.

En démocratie la liberté de la presse ne peut pas être entravée

C'est vrai, le droit à l'information ne constitue pas une immunité, mais dans une démocratie la liberté de la presse ne peut pas être entravée. c'est ce que fixe d'ailleurs l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Le jugement a été mis en délibéré au 27 avril