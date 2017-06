Législatives : micmac dans l’envoi des plis électoraux en Haute-Savoie

Des professions de foi ou bulletins de vote oubliés ou envoyés dans d’autres départements… A J-3 du 1er tour des législatives, la distribution des plis électoraux en Haute-Savoie tourne à la farce. Une histoire qui, tous bords confondus, ne fait pas sourire les candidats.

"On pourrait croire à un complot." Marina Ailliaud, suppléante de Louis Polèse (Debout la France, 5e circonscription de la Haute-Savoie), a presque le sourire. "On pourrait croire que c’est pour inciter les gens à voter pour la bonne personne ! Mais non, beaucoup de candidats sont concernés." Et depuis mercredi après-midi, ils sont effectivement nombreux à s’indigner et à alerter la préfecture. "On a constaté que notre profession de foi n’était pas dans les enveloppes déjà reçues par les électeurs", indique Jérome Gretz. Candidat sans-étiquette sur la 2e circonscription, il explique passer son temps à rassurer ses partisans. "J’ai des gens qui ne trouvant pas ma profession de foi m’appelle pour me demander si je suis encore candidat, raconte-t-il. Je leur réponds que : « oui, je suis candidat» !"

Mercredi en fin d’après-midi, la préfecture de la Haute-Savoie a reconnu des "difficultés dans l’envoi de la propagande électorale et des bulletins de vote". Dans un communiqué elle précise qu’il _"est constaté, dans les enveloppes de propagande électorale en cours de réception par les électeurs, le manque de professions de foi et / ou de bulletins de vote. Ces manques sont aléatoires, et peuvent être constatés dans chaque circonscription, pour l’ensemble des candidats et pour les deux matériels acheminés (profession de foi et bulletins de vote)".

Candidate en Haute-Savoie, bulletin de vote dans la Loire

Quant aux raisons de ce micmac ? La société privée chargée au niveau régional de l’envoi des plis électoraux se serait prise les pieds dans le tapis. Et sacrement ! Annabel André-Laurent, candidate LR sur la 1re circonscription a constaté que ses bulletins de vote manquaient en Haute-Savoie. "Mais on en a retrouvé dans la Loire !" "Nous avons demandé à des huissiers de faire un état des lieux, poursuit la candidate. Nous verrons par la suite si nous déposons un recours ou non."

Profession de foi consultables... sur Internet

Un sentiment partagé par de nombreux autres prétendants à la députation qui s’estiment floués. Depuis son communiqué envoyé mercredi soir, la préfecture de la Haute-Savoie a décidé de ne plus communiquer sur ce sujet. Elle rappelle simplement que, pour ceux qui le souhaitent, les professions de foi des candidats sont consultables… sur internet ! Pas de quoi calmer la grogne. Les candidats de La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon organiseront ce vendredi une rencontre avec la presse à 11 heures devant la Préfecture pour "exprimer notre indignation face à cette rupture de l’égalité des candidats qui est pourtant une garantie constitutionnelle, et leur analyse politique de la situation".

Propagande électorale ratée ! @legislatives2017 de nombreuses prof de foi absentes des enveloppes. #amateurisme #organisationdefaillante — Nicolas Rubin (@nicolasrubin) June 7, 2017

Nous sommes très insatisfaits de la réponse officielle de la préfecture qui minimise les faits et qui renvoie les électeurs à une consultation numérique des professions de foi manquantes. Or, beaucoup d'électeurs utilisent très peu internet. Nous considérons que cette erreur dans l'envoi de la propagande officielle est sous la responsabilité du ministère de l'intérieur et que son manquement constitue une faute lourde provoquant une rupture d'égalité de traitement des candidats." - Chantal Touvet, candidate du Parti Chrétien Démocrate sur la 2e circonscription de la Haute-Savoie

