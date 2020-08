Haute-Savoie : opposé à l'Europe, il a volé huit drapeaux dans des mairies autour du lac d'Annecy

Sur le drapeau bleu aux douze étoiles dérobé à la mairie de Sevrier, près d'Annecy, ce membre de la NRA, Nouvelle Résistance Annécienne des gilets jaunes 74, avait inscrit quelques qualificatifs injurieux à l'adresse du préfet de Haute-Savoie. Quelques instants plus tôt, à l'intérieur du centre culturel Bonlieu, il avait tagué la vitrine du Dauphiné Libéré.

Arrêté et placé en garde à vue, l'homme de 49 ans, qui habite à Annecy-le-Vieux, a reconnu les faits, se revendiquant comme désobéissant civil, opposé à l'Europe, à Macron, ou encore au port du masque.

Lors de la perquisition de son domicile, les policiers ont retrouvé trois drapeaux, et sur son téléphone les preuves vidéos de ses larcins, puisque dans chacune des huit mairies de Veyrier-du-lac, Menthon-Saint-Bernard, Bluffy, Argonay, Cran-Gevrier, Meythet, Quintal et Sevrier, où le voleur a sévi, il s'est filmé en pleine action. Il comparaîtra devant la justice en février prochain pour vols, dégradations et outrages à personne dépositaire de l'autorité publique.