Haute-Savoie : près de 250.000 abeilles périssent dans un incendie volontaire

Un peu moins de 250.000 abeilles sont mortes brûlées vives à Maxilly-sur-Léman, près de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, dans la nuit du 15 au 16 juillet. Six ruches ont été volontairement incendiées sur la vingtaine de ruches que compte l'exploitation du propriétaire. Ce dernier a porté plainte contre X mais l'enquête promet d'être longue et difficile. Selon la police de Thonon il n'y a aucun témoin et pas de caméra.