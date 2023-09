Haute-Savoie : quatres arrestations dans une enquête sur des rodéos urbains

Une voiture et une moto ont été saisies

Les faits remontent à l'été dernier. Des habitants du secteur de Marignier avaient signalé à la brigade de gendarmerie être importunés par de nombreux rodéos urbains. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bonneville. Après plusieurs semaines d'investigations, "quatre jeunes hommes auteurs de ces rodéos" ont été interpellés à l'aube ce mercredi 20 septembre à leur domicile, dans la vallée de l'Arve.

L'opération a mobilisé des gendarmes de Marignier, Bonneville et Sallanches. Placés en garde à vue, ils ont reconnu les faits reprochés. "Une voiture et une moto utilisées lors des rodéos" ont été saisies par la justice. Laissés libres à l'issue de leur garde à vue, "pour la poursuite de l'enquête", les quatre mis en cause seront convoqués ultérieurement devant le tribunal correctionnel de Bonneville.