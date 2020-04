La gendarmerie a mené une opération mercredi dernier dans le bassin annécien et interpellé huit individus, tous impliqués dans un règlement de compte fin mars, sur fond de trafic de stupéfiants.

Haute-Savoie : six personnes en détention pour tentative d'homicide sur fond de trafic de drogue

Six habitants du bassin annécien sont placés en détention provisoire pour tentative d'homicide. Ils ont été arrêtés à leurs domiciles respectifs mercredi 15 avril tôt le matin, au cours d'une opération menée par une centaine de gendarmes. Les faits reprochés remontent au 31 mars.

Ce jour-là, vers 19 heures, un homme d'une trentaine d'années est conduit par l'un de ses amis aux urgences de l'hôpital d'Annecy, conscient mais couvert de traces de coups sur le visage et avec des blessures au dos, à priori par arme blanche. L'ami s'en va rapidement, mais laisse toutefois un numéro de téléphone. Dès le lendemain, les gendarmes recueillent plusieurs témoignages et indices, qui orientent l'enquête vers un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants. Huit individus impliqués sont identifiés, âgés de 20 à 32 ans. Tous ont déjà eu affaire à la justice, y compris la victime.

Sur les huit placés en garde à vue, six ont été présentés au juge d'instruction et envoyés en détention, en attendant la poursuite de l'enquête.

L'opération menée mercredi dernier dans le bassin annécien aura mobilisé une centaine de gendarmes, de la Compagnie d'Annecy, mais également de l'antenne GIGN de Dijon, des pelotons d'intervention des escadrons de gendarmes mobiles d'Annecy et de Chambéry, des pelotons de surveillance et de gendarmerie de Saint-Julien et Bonneville, ainsi que des maîtres chiens du groupe d'investigation cynophile de Bonneville.