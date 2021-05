Haute-Savoie : sortie de route pour un car scolaire à Chaumont

Un car scolaire a fait une sortie de route ce jeudi matin à Chaumont (Haute-Savoie) avec huit collégiens et lycéens à bord. Le véhicule s'est couché. Le chauffeur et un passager sont légèrement blessés.

C'est vers 7h20 ce jeudi matin, qu'un car scolaire a basculé sur le côté et s'est couché au niveau d'un bosquet, sur la route de Chaumont près de Frangy en Haute-Savoie.

Le véhicule roulait à très faible allure. D'après les pompiers, il a heurté une maison. Huit collégiens et lycéens étaient à bord. Aucun passager n'est blessé grave. Le chauffeur, âgé de 52 ans, et un jeune de 17 ans ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Saint-Julien-en-Genevois pour des contrôles.

Une enquête a été ouverte par la compagnie de gendarmerie de Seyssel Frangy. L'alcoolémie du chauffeur a été vérifiée et était négative.