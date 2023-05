Haute-Savoie : un accident mortel entre une voiture et un fourgon de chantier à Maxilly-sur-Léman

Ce dimanche matin, une voiture et un fourgon de chantier se sont violemment percutés sur la départementale qui longe le lac du Léman entre Maxilly-sur-Léman et Lugrin (Haute-Savoie). Un homme de 21 ans est mort, et une femme est entre la vie et la mort.

Un jeune homme de 21 ans est mort malgré l'intervention des secours. © Radio France - Richard Vivion Il ne faisait pas encore jour lorsque ce violent accident a eu lieu sur la route qui longe le lac Léman. Une voiture et un fourgon de chantier se sont violemment percutés, peu avant 5h ce dimanche matin. Les secours sont rapidement arrivés sur place en nombre, pour venir en aide aux victimes. ⓘ Publicité Un trentenaire mort Un homme de 21 ans, incarcéré et sorti par les pompiers était inconscient. Malgré l'intervention des secouristes, ce dernier a été déclaré mort sur les lieux de l'accident. Une femme de 61 ans, très gravement blessée a été prise en charge et héliportée au centre hospitalier Annecy Genevois. Un autre homme de 67 ans, plus légèrement blessé a été pris en charge à l'hôpital de Thonon. Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !