Haute-Savoie : un an et demi de prison avec sursis pour avoir revendu des mortiers sur TikTok et Snapchat

Il revendait des articles pyrotechniques sur TikTok et Snapchat. Un habitant de Cluses a été condamné vendredi dernier (7 juillet) à de la prison avec sursis pour avoir acheté sur internet et revendu en Haute-Savoie, divers produits comme des mortiers. Selon la justice, les articles ainsi revendus ont pu être utilisés fin juin lors des émeutes urbaines .

Des mortiers, des chandelles, des fumigènes...

Le jeune homme de 20 ans se fournissait sur un site internet basé en Pologne, et il écoulait la marchandises via les réseaux TikTok et Snapchat. Lors de l'audience de comparution immédiate, il a contesté avoir revendu ces produits en vue de commettre des dégradations, mais des vidéos retrouvées dans son téléphone portable laissent penser le contraire.

Selon le parquet de Bonneville, certains des articles vendus ont très vraisemblablement été utilisés dans le cadre des violences urbaines survenues dans le département, fin juin début juillet . A son domicile, de Cluses, les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé divers cartons. Le jeune homme aurait ainsi importé plus de 23 kilos de marchandises durant tout le mois de juin.

5.000 euros d'amende

Poursuivi pour "détention de substance ou produit incendiaire ou explosif (...) pour préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes", et "importation, transfert et mise à disposition d'articles pyrotechniques non conformes aux exigences essentielles de sécurité", le Haut-Savoyard, qui n'avait jusqu'ici aucun antécédent judiciaire, a été condamné à un an et demi de prison avec sursis, 5.000 euros d'amende et interdiction pendant cinq ans de détenir ou de porter une arme.

C'est l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) qui l'avait repéré le 30 juin sur les réseaux sociaux et signalé au parquet de Nanterre. Le parquet de Nanterre s'était ensuite dessaisi au profit du parquet de Bonneville qui a confié l’enquête au service régional de police judiciaire d’Annecy.