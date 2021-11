Haute-Savoie : un ancien animateur de colos condamné à deux ans de prison ferme pour agressions sexuelles

Un homme de 25 ans domicilié en région parisienne a été condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel d'Annecy en Haute-Savoie à 5 ans de prison dont deux ferme pour des actes de pédophilie.

Douze victimes ont porté plainte

En 2017 et 2018, cet animateur et directeur de centres de loisirs et de camp de vacances, entre autres à la MJC des Romains à Annecy, s'est livré à des agressions sexuelles sur des garçons de 9 à 11 ans, notamment à la Clusaz et à Thônes. 12 victimes ont porté plainte.

170 000 images pornographiques

L'homme a également été condamné pour l'enregistrement et la détention d'images pédo-pornographiques. 170 000 clichés ont été retrouvés dans son ordinateur. Certaines de ces photos et vidéos ont été prises par l'adulte lui-même lors de séances de douche et à l'insu de ses jeunes victimes.

Port d'un bracelet électronique

Les deux ans ferme seront effectués à domicile sous bracelet électronique. Le jeune homme est également soumis à une injonction de soins, un suivi psycho-judiciaire pendant 7 ans, l'interdiction définitive de travailler auprès de mineurs, et l'indemnisation de ses victimes. Son nom va être inscrit au FIJAIS, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

"J'ai essayé de faire le moins grave possible"

A l'audience, l'ancien animateur a fini par demander pardon à toutes ses victimes et à leurs familles dont plusieurs étaient présentes. Avant même le procès de ce vendredi, l'ancien animateur a commencé à se faire accompagner par un psychiatre et à suivre un traitement par castration chimique pour réprimer des pulsions dont il a pris conscience au collège, et une pédophilie qu'il a dit savoir incurable. Depuis j'ai essayé "de faire le moins grave possible" a-t-il déclaré à plusieurs reprises, et maintenant "je dois apprendre à vivre avec".