Haute-Savoie : un car d'enfants prend feu sur une aire d'autoroute, aucun blessé

Un car a pris feu ce samedi sur une aire de l'autoroute A 40, en Haute-Savoie, sur la commune de Valleiry. Le groupe d'enfants, les accompagnateurs et le chauffeur, originaires de Moselle et qui se rendaient près de Morzine sont sains et saufs, il n'y a aucun blessé.

C'est une histoire qui se termine très bien. Ce samedi, un car qui accompagnait 57 enfants et six accompagnateurs en Haute-Savoie a pris feu, aux alentours de 13 heures, sur l'aire de Valleiry, sur l'autoroute A 40.

Le groupe était en pause déjeuner

Fort heureusement, les enfants, les encadrants et le chauffeurs, partis le matin de Trémery en Moselle, étaient tous à l'extérieur du véhicule, pour la pause déjeuner. C'est pendant le repas que l'incendie s'est déclenché, pour une raison encore inconnue.

Le car et les affaires des enfants partis en fumée

Les flammes ont en revanche entièrement détruit le car et les effets du groupe : les vêtements et affaires de ski. La soixantaine de voyageurs se dirigeait vers un centre de vacances à Seytroux, pour skier à Morzine.

Des vacances écourtées, puisque les enfants sont repartis avec un bus haut-savoyard en fin de journée, pour être de retour à la maison dans la nuit.