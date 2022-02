Haute-Savoie : un chasseur condamné à six mois de prison ferme pour avoir blessé un promeneur

Ce vendredi 25 février, le tribunal d’Annecy (Haute-Savoie) a condamné à un an de prison dont six mois ferme le chasseur qui le 28 octobre dernier avait grièvement blessé un promeneur lors d’une battue organisée à Vallières-sur-Fier. Son permis de chasse a également été suspendu pour cinq ans.

"J’ai fait une connerie", a expliqué ce vendredi 25 février devant le tribunal correctionnel d’Annecy, le chasseur auteur du coup de feu qui, en octobre à Vallières-sur-Fier (Haute-Savoie), avait grièvement blessé un jeune homme qui se promenait avec sa mère. Poursuivi pour blessures involontaires lors d’une action de chasse par violation d’une obligation de sécurité, il a été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis. Son permis de chasse lui a également été retiré pour une durée de 5 ans.

Nombreuses erreurs

Lors d’audience, la présidente du tribunal a insisté sur la liste des erreurs commises ce 28 octobre par le chasseur qui participait à une battue aux sangliers. "Vous avez bougé de la position qui vous avait été assignée. Vous avez tiré en direction des maisons et par-dessus une route." À la barre, cet agriculteur de 56 ans a reconnu les faits. "J’ai commis une erreur de débutant. Avoir blessé ce jeune homme est aujourd’hui ma plus grande souffrance. Je lui demande pardon." Pour son avocate, cet homme est marqué à vie. "Il sait qu'il est responsable de ce terrible accident, a expliqué Me Dubois-Croset. Il ne se le pardonne pas."

"Sang chaud"

Le jeune homme blessé par le tir (la balle a perforé son foie et ses poumons) a témoigné de sa souffrance. "J’ai encore parfois cette sensation de sang chaud coulant dans mon dos et sur mes mains." Pour son avocat, toute les règles de base de la chasse ont été violées. "Mon client a été touché à plus de 200 mètres. La sanction prononcée est à la mesure des faits commis", a estimé Me Fauvergue. Partie civile dans ce dossier, la fédération de chasse de la Haute-Savoie a rappelé que le fait de respecter des mesures de sécurité s’impose à tous les chasseurs. "Lorsque des adhérents commettent des fautes, ils doivent être sanctionnés", a indiqué l’avocat de la fédération.