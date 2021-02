Haute-Savoie : un cheval abattu dans un champ à Pers-Jussy, la Maire appelle à la vigilance

Les faits se sont produits en plein jour dans un champ de Pers-Jussy. Un cheval a été tué d'une balle en pleine tête. La maire de la petite commune rurale du genevois français alerte les habitants et les appellent à la vigilance aux abords des champs et des écuries.

Mercredi 24 février en milieu d'après-midi, un cheval a été abattu d'une balle dans la tête dans un champ de Pers-Jussy, en Haute-Savoie dans un champ situé à proximité d'habitations. La brigade de gendarmerie de Reignier mène l'enquête. D'après les premières constatations , indique la Commandante Million-Bordaz de la Compagnie de Saint-Julien-en-Genevois, "aucune trace de torture ou de mutilation n'a été relevé sur le corps de l'animal".

Effroi et indignation

Dans la commune de 3100 habitants, l'inquiétude le dispute à la colère. Sur la page Facebook de la ville, la maire Isabelle Roguet appelle les propriétaires de chevaux, et plus largement tout ses administrés, à la prudence et à la vigilance. Au mois d'octobre dernier un acte similaire avait été perpétré à Marin, près d'Évian-les-Bains.