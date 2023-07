Haute-Savoie : un conducteur dans un état grave après avoir percuté un arbre de plein fouet

Très tôt ce dimanche matin, une voiture a terminé sa course dans un arbre à Jonzier-Épagny, sur la route de Chez Cotin (Haute-Savoie). Un choc très violent, sans qu'aucun autre véhicule ne soit témoin de cet accident, dont les circonstances restent floues pour le moment.

Victime inconsciente

À l'intérieur, il n'avait que le conducteur, et aucun autre passager. Les pompiers ont été appelés sur place par des témoins qui passaient. À leur arrivée, le conducteur de 30 ans, très gravement blessé était inconscient et incarcéré dans sa voiture. Il a été épris en charge par les secouristes et transporté en urgence à l'hôpital d'Annecy.