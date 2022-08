Haute-Savoie : un coureur brésilien décède sur l'une des courses de l'ultra-trail du Mont-Blanc

Un concurrent de l'Ultra trail du Mont-Blanc a fait une chute mortelle dans la nuit de lundi à mardi, vers 2h, sur la PTL, la petite trotte à Léon, l'une des courses de l'UTMB, a-t-on apprisde sources concordantes. Selon nos informations, l'accident s'est produit au près du refuge de plan glacier, entre le Col du Tricot et le refuge. "Tous les concurrents ont été prévenus, ils ont été consultés et chaque équipe a le choix de continuer la course, qui n'a pas été neutralisée", nous a-t-on indiqué.

La PTL est la première course qui ouvre la semaine de l'UTMB. Il s'agit d'une course de 300 kms, par équipes, à 2 ou 3 (25.000 m de dénivelé positif). Les concurrents sont partis lundi à 8h de Chamonix, ils ont jusqu'à dimanche pour terminer la course.

L'UTMB encore endeuillé

L'UTMB se trouve une nouvelle fois fois endeuillée. L'an dernier déjà, un coureur tchèque de 35 ans avait fait une chute mortelle au passeur de Pralognan, sur la TDS, une autre course parallèle à l'ultra-trail du Mont-Blanc.

La course phare de l'UTMB, course d'endurance extrême, doit avoir lieu vendredi soir au départ de Chamonix. En amont de cette course, 6 trails sont organisés la semaine, avec des sentiers qui traversent la France, la Suisse et l'Italie. En tout, ce sont 15.000 coureurs venus de plusieurs pays différents, des spectateurs, accompagnateurs... qui sont attendus toute la semaine à Chamonix.