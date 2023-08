Haute-Savoie : un enfant de cinq ans retrouvé mort dans une baignoire, la mère mise en examen

Les faits remontent au mercredi 16 août dernier, dans un immeuble du quartier Les Trésums Avant-Scène, situé dans le centre-ville d'Annecy, non loin de l'hôtel de police. Ce jour-là, les pompiers découvrent dans la salle de bain d'un appartement familial le corps sans vie d'un enfant de cinq ans, et sa mère grièvement blessée aux poignets, comme le révèlent nos confrères du Dauphiné Libéré .

Ouverture d'une information judiciaire

Contacté par France Bleu Pays de Savoie, le parquet d'Annecy confirme "l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre sur mineur de moins de quinze ans". La mère de l'enfant, âgée de 39 ans, a été mise en examen et incarcérée, mais elle n'est "pas très cohérente" dans ses explications, indique une source proche du dossier. Lors de sa garde à vue, la mise en cause a nié les faits, expliquant avoir été "victime d'une agression", être tombée "inconsciente", puis avoir "retrouvé son fils mort", à son réveil.

Couple séparé

L'enfant a été découvert dans l'ancien domicile conjugal. L'appartement appartient au père, mais le couple ne vivait plus ensemble. Le père et la mère entretenaient malgré tout "de bonnes relations" depuis la séparation, et avaient la garde partagée de l'enfant. Auditionné, le père a été mis hors de cause. Il était en congés depuis le dimanche précédent la découverte et n'était pas dans l'appartement au moment des faits. Il a dit aux enquêteurs qu'il s'inquiétait "de ne pas avoir de nouvelles de l'enfant".

Les circonstances de la mort de l'enfant, notamment par noyade, et la date de son décès "ne sont pas encore établies avec certitude". Des examens complémentaires ont été demandés et l'enquête, confiée à la police judiciaire, se poursuit. La mère de l'enfant a été placée en détention provisoire.