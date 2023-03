Haute-Savoie : un enfant de six ans perd un morceau d'oreille après avoir été attaqué par un chien à Ambilly

Le pitbull s'est introduit dans l'enceinte du stade d'Ambilly, où il a attaqué deux adultes et un enfant de six ans qui a eu un morceau d'oreille arraché

Mardi 28 février en fin d'après-midi vers 18h30, un chien de type pitbull s'est introduit dans l'enceinte du stade municipal d'Ambilly. Il était non muselé et non tenu en laisse. L'animal s'en est pris à trois personnes, deux adultes qu'il a mordus aux bras et aux jambes, ainsi qu'à un petit garçon de six ans, qui a eu un morceau d'oreille arrachée.

ⓘ Publicité

Le petit garçon opéré à Lyon

L'attaque s'est déroulée à un moment de forte affluence au stade. Des entrainements avaient lieu. Les deux adultes mordus font partie du club d’athlétisme d'Ambilly. Ils ont été transportés au centre hospitalier Alpes Léman. Le petit garçon dont une partie de l'oreille a été arrachée, s'est fait opérer à Lyon. "J'ai eu la famille, l'opération s'est bien passée m'ont dit les parents", raconte le maire. Guillaume Mathelier est "triste et en colère. Le stade était interdit à tout animal par arrêté municipal. Ce petit garçon, ça aurait pu être ma fille qui s'entraine là-bas".

Le propriétaire du chien a pris la fuite avec son chien juste après l'attaque. Il se serait enfui en Suisse toute proche. Selon la police d'Anemasse en charge de l'enquête, les victimes doivent être auditionnées prochainement. Le maire d'Ambilly a fait savoir que la police municipale intensifiait ses rondes et que les chiens dangereux faisaient l'objet d'un contrôle.