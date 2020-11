Haute-Savoie : un habitant de Thonon-les-Bains envisage de porter plainte pour violences policières

Suite à un contrôle Covid tendu, un habitant de Thonon-les-Bains envisage de porter plainte pour violences policières en réunion. Les faits remontent à vendredi dernier. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 20 ans apparaît maintenu au sol et frappé au visage.

Les faits remontent à vendredi dernier 6 novembre, lors d'un contrôle Covid nocturne dans le centre-ville de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. A une heure du matin, des policiers arrêtent une Fiat à l'intersection de la place du château et de la rue des Ursules. A son bord, on compte cinq personnes, dont un jeune homme de 20 ans aujourd'hui poursuivi pour rébellion, conduite sans permis et usage de cannabis. C'est lui qui envisage de porter plainte pour violences policières, vidéo à l'appui publiée par Le Dauphiné Libéré.

Des coups de poing et l'auteur de la vidéo gazé

Au moment du contrôle routier, ce jeune homme est au volant. Quelques instants plus tard, il apparaît dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, plaqué au sol , le genou d'un un policier en civil appuyé sur son cou, tandis qu'un autre en uniforme lui assène des coups de poing au visage. La séquence dure une 30 trentaine de secondes, jusqu'à ce que l'auteur de la vidéo, qui à priori ne connaît pas les protagonistes de cette affaire, soit gazé et empêché de continuer à filmer.

Saisie des bandes de vidéo-surveillance de la ville

Pour replacer cette scène dans son contexte, les bandes de vidéo-surveillance de la ville de Thonon ont été saisies indique une source judiciaire. Au cours de cette intervention, un des passagers de la voiture frappe également un policier de 2 coups de poing, lui occasionnant une journée d'ITT, d'Interruption Temporaire de Travail.

Quelques heures après les faits, le conducteur et ce passager ont été placés en garde à vue. Le premier pour rébellion, conduite sans permis et usage de cannabis. Le second, pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les deux hommes comparaîtront devant la justice le 4 mars prochain.

Demande de saisie de la police des polices

En même temps que le dépôt d'une plainte pour violences policières en réunion, l'avocat du jeune homme molesté, Maître François Hoffmann, va demander au Procureur de la République de Thonon-les-Bains, la saisie de l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN), la police des polices, pour enquêter sur la responsabilité des policiers.