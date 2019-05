Un homme de 71 ans meurt noyé dans la piscine municipale d'Ayze

Un homme de 71 ans, hémiplégique, est mort noyé ce mardi midi à la piscine d'Ayze dans la vallée de l'Arve (Haute-Savoie).Il a fait un malaise dans le bassin. Malgré l'intervention des maîtres-nageurs et des pompiers, il n'a pu être ranimé. Une enquête est ouverte.

Ayze, France

Un homme de 71 ans s'est noyé ce mardi à la piscine d'Ayze dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie.

Cet habitant de Bonneville, hémiplégique, avait l'habitude de venir se baigner dans ce bassin intercommunal. Mais ce mardi midi, il s'est visiblement trouvé mal dans le bassin.

Sorti rapidement par les maîtres-nageurs qui ont fait usage d'un défibrillateur, le septuagénaire n'a pu être ranimé malgré le massage cardiaque pratiqué par les pompiers dès leur arrivée.

L'accident est survenu à l'heure du déjeuner. Les quelques nageurs présents ont été entendus par les gendarmes de Bonneville qui ont ouvert une enquête pour préciser les causes et les circonstances de cette noyade, à la fois sur l'état de santé du défunt, mais aussi sur les conditions d'encadrement et de surveillance de la baignade au moment de la noyade.