Haute-Savoie : un homme tente d'agresser une aide-soignante dans un EHPAD

Un homme d'une cinquantaine d'années est en garde à vue ce dimanche dans les locaux du commissariat d'Annecy (Haute-Savoie). Il doit être entendu ce lundi pour avoir tenté d'agresser une aide-soignante dans l'EHPAD de La Prairie. Il aurait profité de ce long week-end pour visiter un de ses parents, qui réside dans cet établissement.

Circonstances floues

L'homme serait arrivé dans l'après-midi et aurait profité du goûter des résidents pour se saisir d'un couteau posé sur un plateau, afin de préparer la nourriture. Il aurait ensuite essayé de rattraper l'aide soignante avec ce couteau en main. Heureusement, il a été stoppé avant de pouvoir atteindre cette femme.

Devant les policiers, cette aide-soignante s'est dite "sous le choc" et a annoncé vouloir porter plainte contre son agresseur. Ce dernier a été placé en garde à vue et doit être entendu plus longuement par les enquêteurs ce lundi afin de déterminer pourquoi il a agi de cette manière.