Faverges, France

Ce lundi soir, vers 21h30, les pompiers ont été appelés pour un important incendie dans le centre-ville de Faverges (Haute-Savoie), rue Nicolas Blanc. A l'arrivée des secours, 5 bâtiments tous accolés les uns aux autres étaient embrasés au niveau des toitures. Il s'agit d'immeubles de trois étages abritant des appartements ainsi qu'un restaurant.

Au plus fort de leur intervention, 77 pompiers ont été mobilisés pour circonscrire les flammes avec des renforts venus de Savoie, d'Albertville et Ugine. A 4h, ce mardi matin, les pompiers étaient toujours sur place et l'incendie toujours en cours d'extinction.

27 personnes relogées

D'après les premières reconnaissances, le feu n'a pas fait de victime. Un sapeur-pompier a été blessé à la cheville et transporté à l'hôpital d'Annecy. Deux personnes ont été incommodées par les fumées. 27 habitants ont été évacués et pris en charge par la mairie pour être relogés.

A la suite de cet incendie, la RD12 a été fermée à la circulation dans les deux sens entre Faverges et le col du Tamié pour une durée indéterminée. Un itinéraire de déviation est possible par Albertville et Ugine.