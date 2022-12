Haute-Savoie : un incendiaire présumé interpellé après le feu de forêt à Sevrier

Le feu de forêt de juillet dernier à Sevrier était bien d'origine criminelle. Le 14 juillet, deux départs de feu s'étaient déclenchés de manière simultanée sur les hauteurs de Sevrier, chemin des devins, en début de forêt, près du parking du cimetière. Un suspect avait rapidement été identifié sur les lieux. Il vient d'être confondu par ses empreintes, annonce ce jeudi la compagnie de gendarmerie d'Annecy.

Comportement suspect

Ce jour-là, des habitants étaient arrivés rapidement sur les lieux "pour contenir l'incendie avant qu'il ne se propage à la forêt toute entière". Ils avaient repéré "le comportement suspect d'un individu qui sortait de la forêt en disant qu'il essayait d'éteindre le feu".

L'enquête de voisinage permet très vite "d'identifier l'individu suspect" et "une bouteille d'alcool à brûler est découverte dans une poubelle aux alentours d'un départ de feu". L'homme a été confondu par "une empreinte", relevée sur la bouteille. "L'auteur présumé des faits avait de l'alcool sur les mains lors de son interpellation", et "de l'alcool à brûler était présent sur le foyer principal de l'incendie de forêt".

Jugé en mars 2023

Placé en garde à vue le 21 novembre dernier suite au retour des prélèvements, l'individu a reconnu être à l'origine de ces incendies. "Il explique qu'il avait consommé de l'alcool et qu'il a bien mis le feu à l'aide de la bouteille d'alcool à brûler", indiquent les gendarmes. Le mis en cause, originaire de la commune de Sevrier et âgé de 40 ans, sera convoqué en mars 2023 devant le tribunal judiciaire d'Annecy.