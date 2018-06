Un incendie s'est déclenché dans une écurie de Perrignier près de Thonon-les-Bains. La propriétaire et ses deux filles sont hors de danger ainsi que leurs 22 chevaux.

Catastrophe pour cette association de spectacle équestre de Perrignier, près de Thonon-les-Bains. Leur manège et une partie de leur écurie de 500 mètres carré sont partis en fumée ce dimanche vers 13 heures. Le feu est parti du stock de foins.

La propriétaire et ses deux filles de 20 et 22 ans ont pu évacuer les 22 chevaux qui ne sont pas blessés. La fille de 22 ans s'est légèrement brûlée le bras et le visage.

Capture d'écran de Google Maps.

Les chevaux ont pu être amenés dans d'autres écuries. L'hippodrome qui se trouve à quelques kilomètres de Perrignier les a accueillis. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer la source de l'incendie.