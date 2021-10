Haute-Savoie : un jeune alpiniste de 20 ans décède dans le massif du Mont-Blanc

Un jeune alpiniste de 20 ans a perdu la vie ce dimanche midi dans le massif du Mont-Blanc. L'homme, originaire de la région lyonnaise, a dévissé et fait une chute de 500 mètres, alors qu'il descendait du refuge Durier, au col de Miage à plus de 3.350 mètres d'altitude. Son compagnon de cordée a immédiatement prévenu les secours. Deux secouristes et un médecin du PGHM de Chamonix sont intervenus, mais l'homme était déjà décédé à leur arrivée. Son ami, indemne, a été évacué par l'hélicoptère de la sécurité civile. Selon les secouristes, les deux hommes étaient bien équipés.

