Haute-Savoie : un jeune devant la justice suspecté d'avoir tué une escort-girl

Après plus de trois années d'attente, la famille de la victime aura peut-être enfin des réponses cette semaine. Dès ce lundi, un homme doit comparaître devant la cour d'assises de Haute-Savoie, à Annecy, après la mort en septembre 2019 d'une escort-girl, dont le corps avait été retrouvé dans deux grosses valises près de la frontière franco-suisse.

Une affaire en France et en Suisse

C'est dans la forêt de Marin, au-dessus de Thonon-Les-Bains, que le corps de Marlène Gournay a été retrouvé le 25 septembre 2019. Rapidement, deux hommes avaient été interpellés, un Suisse de 39 ans et un jeune Haut-Savoyard de 18 ans. Une situation qui amène à deux enquêtes, une côté helvétique et une dans l'Hexagone. Avec deux hommes soumis à deux codes pénaux différents, et qui ne seront pas jugés par les mêmes tribunaux.

À Annecy, dans la cour d'assises cette semaine, c'est ce jeune Haut-Savoyard qui va comparaître. Il lui est reproché un "vol avec violence ayant entraîné la mort" et "atteinte à l'intégrité d'un cadavre". Au moment des faits, la police judiciaire de Lyon fait cette macabre découverte sous une épaisse couche de terre, alors que Marlène Gournay est portée disparue depuis dix jours.

Le rôle de chaque accusé

La disparitions de cette jeune femme parisienne avait été signalées par un homme qui s'était présenté comme son compagnon à l'époque. L'enquête se met en marche et rapidement, un taxi est identifié : il aurait pris dans sa voiture deux hommes au pied de l'immeuble de Marlène Gournay, le soir de sa possible disparition.

Grâce à la liste des appels téléphoniques, les enquêteurs remontent rapidement la piste de ces deux hommes, rapidement interpellés de part et d'autre de la frontière franco-suisse. Les deux accusés ne tiennent pas la même version des faits. Le plus ancien, 39 ans au moment des faits, évoque devant les policiers une relation sexuelle tarifée avec le plus jeune qui se serait mal terminée.

Circonstances sordides

Le jeune Haut-Savoyard évoque lui un vol d'argent qui aurait mal tourné lorsque la victime aurait commencé à se défendre. Une chose reste certaine, les deux sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce meurtre, avec des circonstances sordides autour de la disparition de la jeune femme, à commencer par son corps dissimulé dans une valise pour passer la frontière, avant d'être brûlé et enfoui dans une forêt du Chablais.

Cette semaine, la justice aura donc le rôle de déterminer l'implication du jeune Haut-Savoyard dans cette affaire. Il encourt une peine très grave, la réclusion criminelle à perpétuité. Son avocat, Me Richard Zelmati, assure qu'il n'était "aucunement animé d'une quelconque intention criminelle".