Haute-Savoie : un motard meurt dans un accident à Doussard

À Doussard (Haute-Savoie) un accident s’est produit entre une voiture et plusieurs motos jeudi vers 18h, route d'Annecy. Selon les pompiers de la Haute-Savoie, un motard de 60 ans est mort. Un autre de 47 ans gravement blessé a été héliporté à l'hôpital d'Annecy. Et un troisième motard, ainsi que le conducteur de la voiture et ses deux enfants, légèrement blessés, ont aussi été transportés à l'hôpital.

ⓘ Publicité