Haute-Savoie : un randonneur d'une trentaine d'années fait une chute mortelle dans le secteur du Col du Câble

Un randonneur âgé d'une trentaine d'années s'est tué ce samedi matin dans le secteur du Col du Câble, à Glières-Val-de-Borne en Haute-Savoie. Il a fait une chute mortelle en fin de matinée. Les secours ont été appelés vers 11h30, et c'est l'hélicoptère de la sécurité civile du département qui a été envoyé sur place. Si les circonstances de l'accident sont encore floues, certaines sections de l'ascension vers le Col du Câble sont réputées difficiles. Une enquête a été ouverte.

ⓘ Publicité

Deux interventions pour des randonneurs bloqués techniquement

L'hélicoptère de la sécurité civile est aussi intervenu à deux autres reprises ce samedi pour porter secours à des randonneurs. D'abord à 15h30, dans le secteur de la Tournette, sur la commune des Clefs, pour un homme et une femme d'une trentaine d'années qui se sont retrouvés bloqués. Même chose un peu plus tard vers 16h15, là encore pour aider trois randonneurs en difficulté technique dans le secteur des Pentes de la Cuchat, sur la commune du Grand-Bornand. Ces cinq randonneurs ont été récupérés indemnes et redescendus en hélicoptère au point de départ de leurs randonnées.