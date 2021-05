Haute-Savoie : un randonneur meurt après une piqûre de frelon

Un randonneur est mort ce vendredi après une piqûre de frelon ce vendredi à Manigod, en Haute-Savoie. L'homme de 54 ans a fait une réaction allergique, ce qui a entraîné ensuite un arrêt cardiaque. Il n'a pas pu être ranimé.

En pays de Savoie, plusieurs incidents ont eu lieu l'été dernier suite à des piqûres d'insectes. Pour éviter les drames, notamment lors de promenades et randonnées, le ministère de la santé appelle à la vigilance et conseille notamment : de porter des "vêtements couvrants, de rentrer le bas de pantalon dans les chaussettes, d'éviter les broussailles et hautes herbes..." La liste des conseils du ministère est à retrouver ici.