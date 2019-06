Haute-Savoie : un réseau de drogues démantelé par la police d'Annecy

Leur trafic de cannabis et de cocaïne aura duré un an en Haute-Savoie. Six personnes, interpellées par la police d'Annecy et la gendarmerie de Rumilly ont été jugées en comparution immédiate.

Les perquisitions réalisées à l'occasion de cette opération ont d'ailleurs amenées à la découverte de plus d’1 kg de cannabis et plusieurs grammes de cocaïne.

Annecy, France

Six personnes impliquées dans un trafic de cannabis et de cocaïne sur les communes de Rumilly, Saint-Félix et Seyssel (Haute-Savoie) ont été interpellés par les gendarmes.

Les perquisitions ont amenées à la découverte de plus d'un kilogramme de cannabis et plusieurs grammes de cocaïne mais elles en ont écoulés bien plus au cours de leur année entière de trafic, la police parle de plusieurs kilos de marchandises en stupéfiants, pour un montant total de 50.000 euros.

Les personnes interpellées sont âgés d'une vingtaine d'années, ils sont originaires de la région. Elles ont été jugés en comparution immédiate à Annecy. Trois d'entre elles sont condamnées à deux ans et demi à trois ans de prison avec mandat de dépôt à l'audience.