Haute-Savoie : un trafic de drogues démantelé dans un skate parc près d'Annemasse

Deux jeunes de 22 et 25 ans ont été condamnés à un an et demi de prison ferme dans le cadre d'une enquête pour trafic de cannabis et de cocaïne à Etrembières, près d'Annemasse en Haute-Savoie, a-t-on appris ce lundi. Les deux hommes ont été interpellés mardi dernier, le 9 novembre, puis présentés à la justice quelques jours plus tard, en comparution immédiate.

Drogue cachée dans les scooters

Les deux hommes utilisaient deux scooters volés et garés à proximité du skate parc comme dépôt temporaire de stupéfiants. Le trafic prospérait depuis juillet dernier. La drogue était écoulée au skate parc d'Etrembières par un jeune mineur de 21 ans, également interpellé, sur lequel l'un des deux trafiquants avait fait pression pour qu'il devienne vendeur.

Lors d'une perquisition à leur domicile, les policiers de la brigade anti criminalité d'Annemasse, qui surveillaient le "point de deal" depuis le mois d'octobre, ont mis la main sur 800 grammes de cannabis en plaquettes, une centaine de sachets contenant du cannabis, prêts à la vente, et une dizaine de grammes de cocaïne.

De l'argent liquide a également été retrouvé (1.160 francs suisses et 140 euros en petites coupures), ainsi que plusieurs milliers de sachets de conditionnement pour le cannabis. Le domicile servait de lieu de conditionnement et de stockage.