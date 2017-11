Haute-Savoie : une automobiliste à contre-sens sur l'A40 entre Chamonix et Mâcon

Ce samedi, en début d'après-midi, une personne âgée a parcouru trois kilomètres à contre-sens sur l'autoroute qui relie Chamonix à Mâcon. Elle a terminé sa course en percutant une autre voiture. Cet accident a fait deux blessés légers.

L'automobiliste a été désorientée en arrivant à la hauteur du péage de Nangy et a soudainement fait demi-tour sur l'autoroute A40. Elle a roulé pendant trois kilomètres sur la voie de droite avant d'entrer en collision avec un autre véhicule. Cette personne âgée et un des deux occupants du véhicule percuté sont légèrement blessés. Ils ont été pris en charge à l'hôpital Alpes Léman.

Des ralentissements sur l'A40

Les équipes de l'Autoroute et du Tunnel du Mont-Blanc ont fermé toutes les barrières de péage entre Cluses et Nangy, entre 13h50 et 14h05. Les automobilistes doivent être prudents, la chaussée est toujours en cours de nettoyage. La fermeture d'une voie a produit un bouchon de 2km.