Haute-Savoie : une factrice vole des cartes bancaires et des chéquiers pendant ses tournées

Les vols ont été constatés dans le secteur de Vulbens et Dingy-en-Vuache en Haute-Savoie.

Ils sont soupçonnés d'avoir volé des chéquiers et des cartes bancaires dans les boîtes aux lettres. Une factrice haut-savoyarde de 34 ans et son compagnon de 26 ans ont été placés en détention provisoire le 15 décembre dernier. Ils auraient dépensé environ 133.000 euros.

ⓘ Publicité

L'employée était en charge de la tournée sur les communes de Vulbens et Dingy-en-Vuache. Elle et son compagnon ont été interpellés le 14 décembre, après des plaintes des habitants pour "retraits frauduleux" effectués avec leurs cartes bancaires, jamais reçues par courrier. Ils ont ensuite été mis en examen puis placés en détention provisoire. Le parquet de Thonon a ouvert une information judiciaire pour "vols commis par une personne chargée d'une mission de service public et escroqueries".

Appel à victimes

Une trentaine de vols auraient été recensés depuis le mois de mars. La gendarmerie de Haute-Savoie lance un appel à victimes. Si vous pensez avoir été victime de ces vols, il faut contacter la gendarmerie de Valleiry au 04 50 04 33 55 ou celle de Cruseilles au 04 50 44 10 08.