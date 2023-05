Haute-Savoie : une mairie condamnée pour avoir construit une piste de ski sans autorisation

La mairie de Saint-Jean d'Aulps dans le Chablais en Haute-Savoie, a été condamnée ce mardi par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à 60.000 euros avec sursis pour diverses infractions aux codes forestier et de l'urbanisme. Le maire, qui était également poursuivi à titre personnel, a été relaxé. Explications.

Piste de ski et circuit BMX

Poursuivi pour avoir réalisé sans autorisation une piste de ski et un pumptrack -un circuit en dur pour VTT et BMX-, sur sa station village en 2020, William Chalençon avait plaidé l'ignorance lors de l'audience du 26 mars dernier. Il ne "savait pas" qu'il y avait des règles d'urbanisme à respecter avant de construire ou d'aménager un terrain et que l'on ne pouvait pas défricher le bois d'un particulier sans son accord.

Une défense qui n'avait pas convaincu le Procureur de la République de Thonon. Bruno Badré avait requis 80.000 euros à l'encontre de la mairie, et 30.000 euros contre son premier édile. Le pumptrack avait, en outre, été construit dans une zone classée rouge par le PPR (plan de prévention des risques).

La commune condamnée, le maire relaxé

Les juges ont été plus cléments. Faute de preuves que les infractions relèvent bien de son fait personnel, a indiqué la Présidente du tribunal, le maire William Chalençon est finalement relaxé. En revanche pour la création de la piste de ski, la commune est reconnue coupable des délits d'urbanisme reprochés et, en plus des 60.000 euros d'amende avec sursis, la collectivité doit à ses frais, d'ici deux ans et demi, mettre en conformité cette piste bleue baptisée "Chanterelle".