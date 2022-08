Haute-Savoie : une maison entièrement brulée dans la nuit à Sciez

Un feu s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, vers 1h30 du matin, dans une habitation située sur la commune de Sciez, rue de la Fruitière. Un important dispositif a été mis en place : cinquante pompiers, appuyés par une grande échelle et quatre lances. Malgré l’intervention des secours, le logement de deux étages et de 200m² a été entièrement détruit par les flammes. "Nous avons réussi à maîtriser le feu et éviter sa propagation aux habitants voisines", souligne le SDIS 74.

Les deux résidents ont été légèrement blessés

Les deux résidents qui se trouvaient dans la bâtisse ont été secourus. Il s’agit d’une femme de 92 ans et d’un homme de 57 ans. Tous les deux ont été transportés à l’hôpital Alpes-Léman. Leur état de santé ne présente pas d’inquiétude.

Ce mercredi matin, les pompiers sont toujours sur place pour éteindre l’incendie. Pour le moment, l’origine du sinistre est inconnue précise les secours.