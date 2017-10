haute-savoie : une plainte et un témoignage dans l’affaire de mœurs impliquant le maire de Cluses et des mineurs

Selon nos informations, un ancien élève du lycée catholique Saint-Michel à Annecy serait à l’origine de la plainte déposée contre le maire de Cluses et vice-président du conseil départemental. Un autre jeune homme a également décidé d’écrire à la procureure d’Annecy.

Cette semaine, Jean-Louis Mivel a été entendu durant trente-six heures par les enquêteurs de la police judiciaire d’Annecy. Remis en liberté jeudi soir, il doit être convoqué d’ici une dizaine de jours devant un juge d’instruction en vue de sa mise en examen. La justice travaillerait sur la base d’une plainte déposée il y a plusieurs mois par un ancien élève du lycée St Michel à Annecy. Un établissement catholique que le maire de Cluses connait bien puisqu’il y a occupé les fonctions de professeur et de directeur adjoint.

Un autre jeune homme témoigne

La révélation de cette affaire semble délier les langues. Selon nos informations, un autre jeune homme a décidé de briser le silence. Il a 26 ans et vit aujourd’hui dans un autre département. Il a expliqué que lorsqu’il était membre des scouts de Cluses, groupe dirigé à l’époque par Jean Louis Mivel, ce dernier aurait eu un comportement déplacé. Il évoque des gestes et langage inappropriés. "Cela se passait notamment lors des sorties au ski le dimanche avec les scouts, raconte-t-il. J’avais 13 ans quand tout cela a commencé et cela a duré jusqu’à mes 19 ans." Ce jeune homme a décidé d’écrire à la procureur de la république d’Annecy. "Le courrier est parti ce soir (vendredi soir)", affirme-t-il. Il a également précisé qu’actuellement, il se renseigne pour porter plainte.