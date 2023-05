Haute-Savoie : une vidéo de défilé nationaliste dans les rues d'Annecy suscite de vives réactions

La police confirme la tenue de cette manifestation non autorisée

C'est une vidéo qui depuis fait beaucoup réagir les élus de gauches et les écologistes depuis sa publication. La vidéo montre une manifestation qui a eu lieu dans le centre-ville d'Annecy mardi soir vers 22h. La séquence a été publiée sur le réseau social Twitter, et montre un défilé nationaliste. Le surtitre "Annecy est nationaliste" accolé à cette courte séquence laisse peu de place au doute. La vidéo a été publiée sur le compte "Le Syndicat des Fleuristes", qui se décrit dans sa biographie comme "un groupe de patriotes français avec des valeurs et des convictions".

Des slogans d'ultradroite

Sur ces images, on voit des manifestants, certains cagoulés, défiler dans le centre-ville d'Annecy, chanter devant l'église Notre-Dame-de-Liesse, en brandissant des drapeaux français et savoyards. On les entend aussi scander des slogans comme "la France au Français" ou encore "Europe, jeunesse, révolution", un cri de ralliement fréquemment entendu dans des rassemblements d'ultradroite. Selon nos informations, cette manifestation n'était pas autorisée, une quarantaine de personnes y ont participé. Il n'y a pas eu d'interpellations.

Une défilé qui choque et inquiète

"Cette manifestation me fait froid dans le dos dans ma ville !" a réagi dès mardi soir l'élue écologiste annécienne Fabienne Grébert. "Des milices dans la rue avec des propos guerriers. Ça a un parfum de 1934. On connaît la suite...", poursuit-elle, avant d'accuser l'Etat de banaliser l'extrême-droite. Une manifestation dénoncée également sur Twitter par le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

"Ce sont des choses qu'on a déjà vues dans d'autres villes, avec en général des personnes qui s'approprient des drapeaux régionaux, là, on a le drapeau de la Savoie (...) ça fait mal de voir des images comme celles-ci en plein cœur de la ville d'Annecy (...) ça renvoie une image très nauséabonde et vraiment très dangereuse", a déclaré pour sa part Antoine Grange, conseiller municipal d'opposition à la ville d'Annecy (groupe les Annéciens).