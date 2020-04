Haute-Savoie : violent accident de la route à La Balme-de-Thuy

Un homme de 35 ans a été hospitalisé en urgence absolue ce mardi matin après un accident de voiture à La Balme-de-Thuy, près de Thônes. Il a été éjecté de son véhicule. On ignore pour le moment les circonstances.

Les pompiers sont intervenus un peu après 8 heures ce mardi matin à La Balme-de-Thuy, près de Thônes en Haute-Savoie pour porter secours à un automobiliste victime d'un accident de la route sur la départementale 216. On ignore encore les circonstances de l'accident, les premiers éléments montrent qu'il est seul en cause, pas d'autres véhicules impliqués ; toutefois l'homme, âgé de 35 ans, a été éjecté de sa voiture lors du choc et a été retrouvé 15 mètres en contrebas de la route, dans les bois. Il a été transporté en urgence absolue à l'hôpital d'Annecy.