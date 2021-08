Haute-Vienne : 4 hectares de végétation détruits à Saint-Mathieu

De gros moyens ont été déployés ce mercredi après-midi, vers 15h30, dans le sud-ouest de la Haute-Vienne. Les pompiers sont intervenus sur un feu de végétation à Saint-Mathieu, au lieu dit Fontsoumagne, près d'Oradour-sur-Veyre et de la Dordogne.

Quatre hectares ont brûlé et une dizaine d'autres ont été menacés, dont deux hameaux. Ce mercredi soir il n'y a plus aucun risque, ni pour les habitations ni pour les habitants selon les pompiers. Le feu est maîtrisé et en voie d'extinction.

L'incendie, le plus important cet été en Limousin, a mobilisé des moyens importants : 32 pompiers et 5 camions citernes, dont un venu de Dordogne.