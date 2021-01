Haute-Vienne : 6 mois de prison ferme pour le pompier qui avait agressé sexuellement ses collègues

Le pompier de 36 ans, poursuivi pour des agressions sexuelles sur plusieurs collègues masculins, dont un jeune homme de 17 ans, a été condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel de Limoges. Ce pompier-formateur a écopé de 6 mois de prison ferme et de 18 mois avec sursis, une peine plus importante que les 18 mois avec sursis requis par le parquet lors de son procès début décembre 2020.

Cet ancien adjudant-chef, qui a profité de ses fonctions de formateur pour commettre des attouchements et autres agressions sexuelles entre 2018 et 2020, subit également une interdiction définitive d'exercer l'activité de pompier. Il devra aussi indemniser ses victimes par le versement de dommages-intérêts, ainsi que le Service Départemental d'Incendie et de Secours 87 qui s'était porté partie civile dans cette affaire.