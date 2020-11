Haute-Vienne : 80 poules dérobées dans une ferme, la gendarmerie lance un appel à la vigilance

Est-ce la proximité des fêtes de fin d'année qui rend les volailles plus... attrayantes ? En tous cas la gendarmerie de Haute-Vienne lance un appel à la vigilance, après le vol d'environ 80 volailles dans une exploitation du département.

La gendarmerie de Haute-Vienne invite les propriétaires d'exploitation à se montrer vigilant, et à la contacter rapidement en cas de délit de ce type, via notamment la "cellule Demeter", une entité spéciale de "suivi des atteintes au monde agricole". Cet appel à la rpudence et à la vigilance est également relayé par la Chambre d'Agriculture de Haute-Vienne.