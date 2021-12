Haute-Vienne : accident, bouchon et pannes en série ce jeudi sur l'autoroute A20

Plusieurs évènements ont perturbé le trafic, ce jeudi, sur l'autoroute A20 dans la traversée de la Haute-Vienne. En milieu de matinée, notamment, le conducteur d'un fourgon a perdu le contrôle de son véhicule sur le viaduc de Pierre-Buffière, avant de percuter la barrière centrale de sécurité et de se renverser sur la chaussée, occasionnant de nombreux débris sur les voies.

La circulation a été totalement interrompue environ deux heures dans le sens nord-sud, avec un bouchon de plusieurs kilomètres en amont de l'accident. Une déviation a pu être mise en place afin de résorber l'embouteillage. Le conducteur du véhicule accidenté n'a pas été blessé.

La journée des pannes sur l'A20

Par ailleurs, tout au long de la journée, plus d'une dizaine de pannes ont dû être prises en charge par les gendarmes et les services de dépannage. Comme le soulignait un gendarme en marge de ces interventions : "à croire que c'est la journée des pannes sur l'autoroute ! Nous n'avons pas arrêté d'avoir des appels aujourd'hui. Plus d'une dizaine de pannes en ce milieu d'après-midi, c'est bien plus que d'habitude... et la journée n'est pas finie !"

La gendarmerie en profite pour rappeler qu'en cas de panne sur l'autoroute, une mise à l'abri des passagers des véhicules arrêtés est absolument nécessaire derrière les barrières de sécurité. Il ne faut jamais rester à proximité d'un véhicule sur la bande d'arrêt d'urgene.