Haute-Vienne : alcoolisé, il s'en prend à son voisin à coups de couteau

Les faits se sont déroulés ce mardi soir dans la commune de Saint-Sulpice-Laurière, dans le nord-est de la Haute-Vienne. La victime, admise à l'hôpital, est hors de danger.

Un homme âgé de 64 ans est en garde à vue, ce mercredi matin, dans les locaux de la gendarmerie après une agression au couteau commise ce mardi soir à Saint-Sulpice-Laurière, dans le nord-est de la Haute-Vienne. Il est environ 21h30 quand les secours sont prévenus pour intervenir sur place. Le mis en cause est suspecté d'être l'auteur de plusieurs coups de couteau asséné à son voisin pour une raison qui reste encore à établir.

Plus d'1,8 gramme d'alcool dans le sang

Car l'homme, qui était sous l'emprise de l'alcool, n'a pas encore été entendu par les enquêteurs ce mercredi. Et pour cause : l'éthylomètre affichait un taux de 0,93 mg d'alcool par litre d'air expiré quand le suspect a été soumis au test d'alcoolémie, soit plus d'1,8g par litre de sang. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé, mais cette personne souffre de plaies à l'abdomen et à un doigt. Elle sera également entendue par les enquêteurs quand son état le permettra.