Haute-Vienne : après plusieurs drames de la route, le préfet durcit les sanctions pour les usagers

Depuis le 11 mai dernier, on dénombre 55 accidents corporels sur les routes de Haute-Vienne. Cinq personnes sont décédées et 65 ont été blessées. "Il y a clairement un relâchement de la part des usagers de la route et maintenant ça suffit!" dénonce le préfet de Haute-Vienne, Seymour Morsy. En concertation avec le Procureur de la République, il a donc été décidé de durcir les sanctions.

Les durées de suspension de permis revues à la hausse

"Là, on est tombé d'accord pour dire qu'on a dépassé une borne" lance le préfet. Dans le département de la Haute-Vienne, les sanctions sont désormais alourdies en cas d'infractions liées à la vitesse, à l'alcool et la prise de stupéfiants. "Les faits divers qu'on a eu ces derniers jours, c'est une tragédie. On a décidé de renforcer les barèmes concernant les durées de suspensions du permis de conduire" indique Seymour Morsy. Par exemple, si un conducteur dépasse les 60km/h autorisé ou si il atteint 1,6g/l d'alcool, il risque six mois de retrait de permis.

Le préfet et le Procureur de la République de Haute-Vienne ont visité ce jeudi le service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Rebeyrol à Limoges. Dans ce service, entre 20 et 25 accidentés de la route sont pris en charge chaque année. "Ce sont souvent des blessés très graves avec des séquelles neurologiques, des personnes qui finissent paraplégiques ou tétraplégiques" indique le chef du service, le Professeur Jean Christophe Davier. Des vies qui, du jour au lendemain, basculent, comme celle de Jean-Pierre. Ce cycliste sexagénaire s'est fait renverser il y a un an et depuis il est toujours en rééducation. "Ce sont ces lourdes conséquences que l'on voulait montrer, que les gens prennent conscience" insiste le préfet, Seymour Morsy.