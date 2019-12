Haute-Vienne : après un accident, un automobiliste fonce sur les pompiers venus le secourir à Beaune-les-Mines

Beaune-les-Mines, Limoges, France

Ils sont sous le choc. Jamais ces pompiers de la caserne de Beaubreuil ne pensaient être accueillis de la sorte quand ils sont partis sur un simple accident de la route ce lundi matin à Beaune-les-Mines au nord de Limoges. Ils savaient tout de même qu'une rixe avait eu lieu entre deux automobilistes suite à l'accident. D'ailleurs, un coup de couteau aurait été donné avant leur arrivée sur place. Est-ce lié ou pas ? En tout cas, il y a un blessé grave. Heureusement, rien de méchant pour les pompiers qui étaient encore dans l'ambulance quand on leur a foncé dessus. L'un d'eux a quand même été à l’hôpital car légèrement blessé. Il a pris un coup quand ils ont aidé à immobiliser l'agresseur.

Ça devient totalement insupportable

Pour Nicolas Corneloup, représentant FO chez les pompiers de la Haute Vienne, c'est l'agression de trop :"Ça devient totalement insupportable. Début septembre, je répondais à une interview en disant qu'on avait régulièrement des agressions chez les sapeurs-pompiers en Haute-Vienne. Les caillassages dans certaines cités, des agressions verbales, des agressions physiques. Je disais que ça augmentait de manière exponentielle, que cela devenait de plus en plus récurrent et que Limoges n'était pas épargnée. La direction départementale avait minimisé les faits en disant que j’exagérais, que j'étais dans une position syndicale. Je n’exagère pas. La preuve. Deux mois après, des collègues sont à nouveau victimes d'une agression totalement insupportable et anormale."

Aucune communication du procureur avant lundi soir

Le syndicaliste demande des sanctions judiciaires lourdes pour l'auteur présumé des faits. Il demande aussi, par rapport à la problématique des agressions que les pompiers puissent porter plainte de manière anonyme. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En ce qui concerne le chauffard, il a été arrêté sur place où la police scientifique s'est également rendue. Aucune confirmation officielle pour l'instant de la part du procureur de la République de Limoges. Il devrait s'exprimer d'ici ce lundi soir.