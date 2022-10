Haute-Vienne : barrages forcés et policier blessé, une virée en voiture se termine en prison

Deux jeunes hommes ont été interpellés à Limoges dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir forcé un contrôle de gendarmerie et esquivé un autre barrage.

Tout commence par une opération de contrôle et de lutte contre les stupéfiants, menée par la gendarmerie à Aixe-sur-Vienne, dans la nuit de vendredi à samedi. Un véhicule suspect est signalé aux militaires, avec à bord deux hommes déjà connus pour des affaires liées à la drogue. Le conducteur de la voiture refuse de s'arrêter et s'enfuit à vive allure, en conduisant dangereusement. Un dispositif d'interception est alors mis en place un peu plus loin, sur la D2000, en périphérie de Limoges, mais l'automobiliste parvient à nouveau à échapper aux patrouilles positionnées sur son trajet.

Alertée, la police nationale de Limoges repère finalement le véhicule dans le quartier prioritaire de Beaubreuil. Les deux individus tentent de fuir à pied et se rebellent au moment de leur arrestation. Une interpellation houleuse, au cours de laquelle un agent de la brigade anti-criminalité (BAC) a un doigt fracturé. Ce policier, qui bénéficie d'une ITT de plus de huit jours, a porté plainte.

Les gendarmes vont également se porter partie civile dans cette affaire qui devait être jugée en comparution immédiate ce lundi. Le procès a finalement été renvoyé au 10 novembre. D'ici là, les deux jeunes hommes resteront en détention provisoire.