Haute-Vienne: cet homme prenait ses voisins pour des amis de boisson, ils lui liquidaient son compte en banque

La nouvelle cité judiciaire de Limoges, siège du tribunal correctionnel et du tribunal de commerce

Le père, la mère, et les deux enfants ont tous été reconnus coupables. Une famille de Saint-Georges-les-Landes comparaissait devant le tribunal de Limoges ce vendredi 16 juin pour des faits d'escroquerie, après avoir vidé le compte en banque de leur voisin entre 2017 et 2021.

Plus de 50 000 euros envolés en quatre ans

C'est la fille de ce septuagénaire, qui en jetant un œil sur ses comptes a découvert le pot aux roses. Bijoux, vêtements, cafetière et même un fauteuil de massage électrique: des achats bien surprenants venant de Jacky, alors qu'il ne possède ni téléphone ni Internet. Pendant quatre ans, l'homme s'est fait subtiliser plus de 50 000 euros sans s'en apercevoir.

Un voisin avec "un coeur en or"

Tout a commencé par un premier service. Le vieil homme, décrit comme "gentil" avec un "cœur en or", recevait régulièrement à la maison de "bons amis", de Saint-Georges-les-Landes. Ils vivent à deux pas de chez lui, et passent leurs après-midi ensemble. Un problème de boisson en commun, les liens se tissent autour de bouteilles de whisky.

Mais Jacky, lui, en plus de l'alcoolisme, souffre de trouble de la mémoire et d'une détérioration intellectuelle. Alors, le jour où la voiture de l'un des enfants tombe en panne, l'homme se propose de leur avancer 5000 € pour en acheter une nouvelle. Les vannes sont ouvertes : semaine suivante, la famille demande un quad à ce voisin incapable de dire non.

Toute la famille reconnaît les faits

Puis, Jacky, aveuglé par la confiance leur donne les accès à sa carte de crédit. Un eldorado pour ces éleveurs de milieu très modeste. Ils multiplient les achats sur internet, jusqu'à ne plus compter. A cela s'ajoute une caution avancée, un loyer payé, et des chèques falsifiés.

"Je sais que ce n'est pas correct", reconnait le fils mineur à l'époque, "je ne vivais pas dans le rouge, mais je n'avais pas de quoi me faire plaisir." Les parents comme les enfants ont tous reconnu les faits. Ils sont également condamnés à lui rembourser la totalité de la somme ainsi qu'à lui verser 6000€ de dommages et intérêts.