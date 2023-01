Haute-Vienne : des véhicules et comportements suspects signalés devant des lieux accueillant des enfants

Les parents des communes de Peyrilhac, Chamboret et Nantiat sont appelés à faire preuve de vigilance et à redoubler de prudence avec leurs enfants, après le signalement de personnages suspects ce mercredi. Le directeur du centre de loisirs de Chamborêt a notamment fait passer un mot aux familles, pour expliquer qu'une jeune animatrice a été "importunée par un individu très insistant auprès d’elle pour monter dans le véhicule en lui proposant des bonbons." L'homme, décrit comme étant d'un certain âge, se serait aussi renseigné sur la présence d’un centre de loisirs et d’une crèche. Plusieurs véhicules suspects auraient aussi été repérés à Chamborêt.

Le maire de Chamborêt, Jean-Jacques Duprat, confirme que les gendarmes du secteur ont été prévenus et selon lui "ils prennent l'affaire très au sérieux." Lui-même se dit très attentif à la situation. "Ce qui est préoccupant, c'est la demande de renseignements sur la présence d'enfants dans le secteur". Il précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'affoler la population, mais simplement d'être prudent. C'est ce que souligne aussi le mot du directeur du centre de loisirs, indiquant que "le but n’est pas de céder à la paranoïa mais de s’inscrire dans une vigilance préventive collective."

Le message a également circulé dans les communes alentour. Il a notamment été partagé via la page de la mairie de Peyrilhac et une information similaire a été relayée auprès des parents par le principal du collège Maryse Bastié à Nantiat. Dans un message que France Bleu Limousin a pu consulter, le chef de l'établissement précise : "Au niveau du collège, la vigilance extérieure est renforcée. La circulation extérieure des élèves aux intercours est supprimée." Les personnels et le voisinage ont également été prévenus.

En cas de doute ou de comportement suspect, la consigne est de prévenir la gendarmerie en composant le 17. Le directeur du centre de loisirs de Peyrilhac suggère aussi de relever le numéro de plaque du ou des véhicules qui attirent l'attention, ainsi que la description des individus.