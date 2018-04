Bessines-sur-Gartempe, France

L'accident est survenu lundi 16 avril sur l'autoroute A20, au niveau de la bretelle d'insertion de Bessines sur Gartempe dans le sens Paris-Limoges. Vers 14 heures 45, un fourgon d'une société de livraison a percuté l'arrière d'un véhicule de patrouilleurs qui stationnait sur la bande d'arrêt d'urgence.

Trois agents du centre d'exploitation et d'intervention de Bessines sur Gartempe venait de terminer un chantier de nettoyage au bord de la route. Deux d'entre eux, qui se trouvaient à l'arrière du fourgon en train de ranger des outils, ont été blessés dans le choc et transportés à l'hôpital. Un agent est sorti le soir-même avec des points de suture et l'autre agent a passé la nuit en observation avant de rentrer chez elle mardi mardi. La direction interdépartementale des routes du Centre-Ouest (DIRCO) indique que c'est le treizième accident en un an.