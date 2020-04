Haute-Vienne : en prison pour plusieurs sorties sans attestation et outrages envers un gendarme

Un habitant du secteur de Bellac, dans le nord de la Haute-Vienne, a été présenté au parquet de Limoges ce vendredi et incarcéré en maison d'arrêt, suite à une série d'actes de malveillance, outrages et sorties sans attestation dérogatoire. Tout commence dans la nuit du 1er avril, par un appel aux gendarmes signalant qu'un groupe d'individus déplace les barrières du marché sur la route et les renverse.

Sur place, les militaires trouvent notamment quatre personnes alcoolisées qui n'ont pas d'’attestation de déplacement COVID-19 et ne s'en préoccupent pas le moins du monde. Ils sont aussitôt verbalisés. Ce qui visiblement agace l'un d'eux au point d'appeler deux fois le centre opérationnel de la gendarmerie, plus tard dans la nuit. Problème : non seulement il encombre la ligne qui gère les appels d’urgence du 17, mais en plus il insulte la personne qui répond au téléphone.

Interpellé le lendemain pour ces outrages, l'homme va aussi avoir d'autres explications à fournir à la justice, puisqu'il a déjà été verbalisé plus de trois fois pour ses sorties injustifiées depuis le début du confinement. Des faits pour lesquels il risque jusqu'à 3.750 € d'amende et six mois de prison. En attendant d'être jugé, il est donc en détention provisoire.